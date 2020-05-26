

وفاز بايرن ميونيخ على مضيفه بوروسيا دورتموند 1-0 اليوم الثلاثاء ضمن الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الألماني ليقترب كثيراً من الحفاظ على لقبه.

وقال كيميش صاحب هدف اللقاء الوحيد (43): "كنا نعرف أنّ بوركي يخرج دائماً عن عرينه، إنه أجمل هدف في مسيرتي الاحترافية وهو هدف مهم جداً".

وعلق كيميش الذي لعب في خط الوسط الدفاعي على الفوز قائلاً "الكل كان يعلم أهمية هذه النقاط الثلاث، والآن نحن في وضعية مريحة، سيكون الأمر صعباً على دورتموند ذهنياً، على الرغم من أنّه يتعيّن علينا التأكيد في المباريات المقبلة".



ووسع بايرن ميونيخ الفارق مع اقرب ملاحقيه دورتموند إلى سبع نقاط.