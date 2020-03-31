كيف يقضي أشرف حكيمي وقته في الحجر الصحي ؟ April 1, 2020 00:14 0:49 دقيقة في تصريحات لـbeIN SPORTS، أكد النجم المغربي لنادي بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي أنه يخضع لتدريبات يومية من أجل الحفاظ على جاهزيته مشيرا في نفس الوقت إلى أنه يستغل الوقت المتاح حاليا من أجل الاستمتاع مع عائلته أيضا. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة كيف يقضي أشرف حكيمي وقته في الحجر الصحي ؟ 11:37 دقيقة موجز الأخبار 0:22 دقيقة بواتينغ يتعرّض لحادث سير ! 1:49 دقيقة هل يمكن انقاذ الموسم الكروي في القارة العجوز؟ 0:16 دقيقة رسالة مؤثرة من صالح الماجري للجماهير بشأن كورونا 3:03 دقيقة فيروس كورونا غير نمط حياة الرياضيين البرازيليين 0:42 دقيقة فيفا يتحرك لمساعدة مجتمع كرة القدم 0:27 دقيقة نادي جيلينا السلوفاكي يعلن إفلاسه بسبب "كورونا" 0:39 دقيقة رغبة شعبية ألمانية لإلغاء الفعاليات الرياضية ! 1:37 دقيقة الأندية توافق على تمديد فترة تعليق البوندسليغا