كومان: "بايرن ميونيخ يسعى دائما للفوز" من قبل beIN SPORTS March 30, 2023 11:24 1:15 دقيقة اعتبر الدولي الفرنسي كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ الألماني أن الفوز بالبطولات منوط بتجاوز الأوقات الصّعبة والحاسمة. وأكّد كومان أيضًا أن الفوز ولا شيء سواه هو ما يسعى إليه الفريق البافاري فيما تبقّى من مباريات الموسم. مقابلات بايرن ميونيخ الدوري الألماني كينغسلي كومان -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة كافاني يتطلّع لترك بصمته في فالنسيا 1:15 دقيقة كومان: "بايرن ميونيخ يسعى دائما للفوز" 0:32 دقيقة سينر يبلغ نصف نهائي بطولة ميامي 0:53 دقيقة خروج مفاجئ لسابالينكا من بطولة ميامي 13:00 دقيقة سحب قرعة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 3:50 دقيقة سيدات آرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 3:49 دقيقة سيدات برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 0:33 دقيقة كأس العالم للشباب لن تقام في إندونيسيا 1:19 دقيقة فليك ممتدحاً بلجيكا: "استحقوا الفوز علينا" 0:50 دقيقة والد أنسو فاتي ممتعض من وضعية ابنه في برشلونة