كوتينيو وبايرن ميونيخ.. الغموض سيد الموقف January 31, 2020 11:24 1:42 دقيقة لا يزال الغموض يكتنف مصير كوتينيو مع بايرن ميونيخ في ظل عدم رغبة النادي البافاري حتى الآن في شراء اللاعب البرازيلي من برشلونة بشكل نهائي بعد نهاية فترة لعبه مع بطل ألمانيا على سبيل الإعارة. تقارير إخبارية كوتينيو -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة تشيلسي يتراجع عن بيع مهاجمه الفرنسي جيرو 0:24 دقيقة زيدان يعلق على أنباء رحيل بيل من ريال مدريد 0:35 دقيقة كاراسكو يعود لأتليتكو مدريد 0:34 دقيقة برشلونة يتعاقد مع الشاب ترينكاو من براغا 1:03 دقيقة تييم يضرب موعداً مع دجوكوفيتش في نهائي أستراليا 0:34 دقيقة أرسنال يتعاقد مع سيدريك سواريش من ساوثهامبتون 0:52 دقيقة بن طالب يكشف عن طموحه بعد العودة إلى البريمييرليغ 0:51 دقيقة مانشستر يونايتد تحت وقع الغضب الجماهيري 1:00 دقيقة أغويرو يعترف بصعوبة مواجهة توتنهام 1:42 دقيقة كوتينيو وبايرن ميونيخ.. الغموض سيد الموقف