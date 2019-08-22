وأكّد مدرب الفريق، الكرواتي نيكو كوفاتش في مؤتمر صحافي عقده الخميس أن اللاعب المعار من برشلونة الإسباني لن يشارك ضمن التشكيل الأساسي إنما سيكون اسمه مدرجاً ضمن قائمة اللاعبين للمباراة المرتقبة.

ورأى المدرب الكرواتي أن كوتينيو الذي سيجلس على مقاعد البدلاء "ليس في مستوى بدني يخوله أن يخوض 90 دقيقة، وقد اعترف بذلك وهذا انطباعنا"، مضيفا "لن نخاطر (...) لم يعاود التمارين سوى منذ أسبوعين، ويحتاج للمزيد من الوقت".

وتابع "أعرف أن الكثير من الناس يريدون منا أن ندفع به مباشرة، ولكن يجب أن تجري الأمور بطريقة صحيحة".

