وقال كريستيان سايفرت إن التطورات في السنوات القليلة الماضية، خاصة في عمل فرق الشباب تؤكد أن الكرة الألمانية تحتاج لتغيير وضعها.



وأكد رئيس الرابطة أن أمام قطاع الكرة المحلي الكثير ليلحق به عندما يتعلق الأمر بتدريب المواهب المتميزة الشابة. وذلك اذا ما أرادت ألمانيا إعادة وضعِ نفسها على القمة من جديد، بعد خيبة مونديال روسيا.