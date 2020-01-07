وعُرف كان بشخصيته الصلبة عندما حمل ألوان بايرن في خلال 14 عاما، لكنه قال ممازحاً في مؤتمر صحافي الثلاثاء إنه لن يكون هناك أية "تدخلات أرضية" في قاعة الاجتماعات، في إشارة منه إلى أنه سيتحلى بالهدوء ولن يكون حاداً بخلاف طباعه عندما كان لاعباً.

وقال الحارس الفذ "العاطفة كانت هامة جدا بالنسبة إلى كلاعب، لكن في عالم الأعمال ليس هذا مفيدا بالضرورة".

وانضم كان (50 عاما) رسمياً إلى مجلس إدارة حامل لقب الدوري الألماني الأسبوع الماضي، وسيخلف النجم السابق أيضا كارل-هاينتس رومينيغه في منصب الرئيس التنفيذي بدءا من كانون الثاني/يناير 2022.

وفي هذا الوقت، سيعمل عن قرب إلى جانب رومينيغه والمدير الرياضي البوسني حسن صالحميدزيتش في "قترة تأقلم" لمدة سنتين.

وسيتم تكليف كان في صناعة حقبة جديدة لبايرن بعد رحيل رومينيغه والعراب الكبير للنادي أولي هونيس الذي تخلى عن منصب الرئاسة العام الماضي.

وقال كان إنه يدرك حجم التوقعات العالية في بايرن، مضيفا أن التحدي "يناسب شخصيتي".

أضاف "مدرب عظيم لبايرن قال لي سابقا أنه إذا وقعت عقدا هنا، يجب ان تدرك ماذا ينتظرك.. في بايرن يجب أن تكون الرقم واحد في كل المجالات. نريد تقديم كرة ممتازة للجماهير، ولأجل ذلك يجب أن نهيئ الظروف الاقتصادية". وأضاف كان أن تنشيط قطاع الناشئين سيكون "من أهم المواضيع" في ولايته.

ورأى رئيس النادي الجديد هربرت هاينر أن كان استُقدم "لخبرته الكروية، خبرته في مجال العمل والحمض النووي لبايرن".

وأحرز كان كلاعب دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الأوروبي وثمانية ألقاب في الدوري المحلي مع بايرن قبل اعتزاله في عام 2008. وكان أحد ابطال بايرن في نهائي دوري الأبطال عام 2001 منقذا 3 ركلات ترجيحية في النهائي ضد فالنسيا الإسباني.

وإلى جانب نجاحاته على أرض الملعب، اشتهر كان بطباعه الحادة ما منحه لقب "البركان". ومنذ اعتزاله، عمل كمحلل مع الناقل الألماني "زد دي اف" وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال.