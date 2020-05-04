كما دانت رابطة الدوري الالماني لكدة القدم شريط الفيديو الذي بثه كالو (34 عاما) على موقعه على فيسبوك، لا سيما بأنها وضعت تدابير صحية صارمة على امل الحصول على الضوء الاخضر من السلطات السياسية في البلاد من أجل استئناف الدوري المحلي.

وقالت الرابطة في بيان رسمي "صور سالومون كالو في غرف ملابس هرتا برلين غير مقبولة على الاطلاق".

واعتذر كالو لاعب تشلسي الانكليزي السابق عما بدر منه معترفا انه كان في موقع جيد لمعرفة الاجراءات المتخذة لا سيما بأنه يساهم بمشاريع صحية في بلده الأم.

وقال كالو "انا آسف اذا كان تصرفي اعطى الانطباع بأنني لا اتخذ فيروس كورونا على محمل الجد. اريد ان اتقدم باعتذاري لا سيما بأنني منشغل بمواطني القارة الافريقية لأن العناية الطبية هناك ليست بجودة ما نراه في المانيا".