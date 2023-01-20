قمّة منتظرة بين لايبتسيتش وبايرن ميونيخ من قبل beIN SPORTS January 20, 2023 09:25 3:07 دقيقة بعد أسابيع طويلة من التوقّف تعود عجلة الدوري الألماني إلى الدوران من جديد، والأنظار ستتوّجه إلى قمّة الجولة السّادسة عشرة بين لايبتسيتش وضيفه بايرن ميونيخ. تقارير إخبارية بايرن ميونيخ الدوري الألماني لايبزيغ لايبتسيتش -آخر الفيديوهات 3:07 دقيقة قمّة منتظرة بين لايبتسيتش وبايرن ميونيخ 1:53 دقيقة مصر تضم بلجيكا لقائمة ضحاياها وفوز ثمين للبحرين 0:43 دقيقة ديباي يتدرب مع أتليتيكو مدريد 0:12 دقيقة محرز يقود مانشستر سيتي لفوز مثير على توتنهام 5:39 دقيقة غانا تتغلّب على السودان 1:30 دقيقة ريال مدريد وبرشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 3:31 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس موسم الرياض 0:58 دقيقة العراق يتوّج بلقب خليجي 25 0:24 دقيقة مونشنغلادباخ يضم حارس المرمى السويسري يوناس أوملين 7:20 دقيقة باريس سان جيرمان يظفر بلقب كأس موسم الرياض