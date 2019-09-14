وبقي لايبزيغ في الصدارة برصيد 10 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن دورتموند ونقطتين عن بايرن ميونيخ.

وأصيب الظهير الأيسر للنادي البافاري النمساوي دافيد آلابا خلال فترة التحمية قبل انطلاق المباراة فاضطر المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش إلى إشراك جيروم بواتنغ ونقل الفرنسي لوكاس هرنانديز إلى مركز الظهير الايسر.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مبكر عندما مرر توماس مولر كرة بينية لينفرد البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالحارس المجري بيتر غولاشي ويسدد عن يساره في الدقيقة الثالثة. والهدف هو السابع هذا الموسم لليفاندوفسكي فعزز صدارته لترتيب الهدافين. كما أنه الهدف السابع عشر الذي يدخل مرمى غولاشي في 9 مواجهات ضد الفريق البافاري.

وكاد ليفاندوفسكي يضاعف الغلة لفريقه لكن تسديدته الضعيفة سيطر عليها حارس لايبزيغ بسهولة (9)، ثم رأسية أخرى له مرت فوق العارضة في الدقيقة 14.

وتابع الفريق البافاري أفضليته واحتسب له الحكم ركلة جزاء قبل أن يتراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية الفيديو في الدقيقة 39، قبل أن يحتسب ركلة جزاء للايبزيغ بعد مخاشنة هرنانديز للدنماركي يوسف بولسن، فانبرى لها السويدي أميل فورسبرغ مدركاً التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول.

وظهر لايبزيغ بشكل مغاير تماماً في الشوط الثاني وهدد مرمى بايرن ميونيخ أكثر من مرة لكن تألق الحارس مانويل نوير حال دون اضافة الهدف الثاني، في حين كان الفريق البافاري قريباً جداً من حسم النتيجة في صالحه في الرمق الأخير عندما رفع جوشوا كيميش كرة داخل المنطقة من ركلة ثابتة تطاول لها نيكلاس سوله برأسه لامست أصابع الحارس وارتطمت بالقائم قبل أن يعلن الحكم نهاية المباراة.



