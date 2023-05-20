وخلط فوز هوفنهايم الثالث عشر مع 35 نقطة الأوراق في صراع دوري الأبطال حيث تجمد رصيد أونيون برلين عند 59 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأعرق، بفارق الأهداف عن فرايبورغ الخامس الفائز على فولفسبورغ 2-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة 33 من الدوري الالماني لكرة القدم.

في المباراة الأولى، تقدم هوفنهايم بهدفي التوغولي إيلاس بيبو (22) والكرواتي أندري كراماريتش (36 من ركلة جزاء)، وقلّص أونيون الفارق قبل نهاية الشوط الأول بفضل الهولندي دانيلو ديوخي (45).



وشهدت الدقائق الأخيرة سيناريو جنونياً حيث أعاد كراماريتش الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه (89)، قبل أن يعيد البديل الدولي التونسي عيسى بلال العيدوني الأمل لفريق العاصمة بالهدف الثاني (90+5).

غير أن البديل الآخر دبور قضى على آمال أونيون بالعودة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

في الثانية، وجّه بوخوم ضربة قاضية لآمال هرتا برلين بالبقاء في الأولى بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر رأسية كيفن شلوتيربيك المعار من فرايبورغ، رداً على هدف الافتتاح لهرتا بفضل الفرنسي لوكاس توسار (63).



وعاد هرتا الذي تجمد رصيده عند 26 نقطة في قاع الترتيب إلى الدرجة الثانية بعد 10 أعوام قضاها في الأولى.

وفشل شالكه صاحب المركز السادس عشر مع 31 نقطة في الابتعاد عن منطقة خطر الهبوط بتعادله مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت 2-2.

وتعادل فيردر بريمن مع ضيفه كولن 1-1.