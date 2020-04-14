وكان مقرراً أن تجتمع الجمعية العمومية للرابطة يوم الجمعة المقبل لكنها أصدرت بياناً الثلاثاء جاء فيه "الهدف من هذا التأجيل هو منح المزيد من الوقت للأندية والرابطة للاستعداد من أجل اتخاذ القرارات المقبلة".

وتوقف نشاط الدوري إلى30 نيسان/ابريل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقبل اتخاذ اي قرار، يتعين على السلطات الكروية الألمانية إنتظار قرارات السلطات السياسية حيث من المقرر أن تتخذ المستشارة أنجيلا ميركل إلى جانب رؤساء 16 ولاية إقليمية الأربعاء في ما يتعلق بقيود الحجر الصحي التي بدأت في منتصف آذار/مارس وتنتهي في 19 الحالي.

وكان وزير الرياضة ينز سباهن ألمح بحذر الى امكانية "العودة مرحليا الى الوضع الطبيعي"، لكن اجتماع الاربعاء سيحدد الى حد بعيد الخطوط العريضة للاسابيع المقبلة. على اي حال، فان امكانية استئناف اللعب ستكون من دون جمهور لان الملاعب وصالات العروض لن تفتح ابوابها امام العامة على مدى اشهر عدة.

ولم يتغير موقف رابطة الدوري الألماني منذ اسابيع عدة حيث اعتبرت بأنه يتعين معاودة النشاط في البوندسليغا عندما تمنح السلطات الضوء الأخضر بذلك من دون جمهور إذا اقتضى الأمر. والهدف من كل ذلك الحصول على أكبر نسبة من حقوق النقل التلفزيوني في المراحل التسع المتبقية من أجل تحاشي كارثة اقتصادية تهدد الكثير من الأندية.

وأكد رئيس الرابطة كريستيان سيفيرت "سنكون جاهزين" لكنه أشار إلى أن الأولوية المطلقة هي في اتباع الإرشادات الصحية من السلطات الحكومية، وقال في هذا الصدد "يجب ألا نعطي الانطباع بأن كرة القدم تعيش في عالمها الخاص ولا تكترث إلى الواقع".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) سيجتمع ايضا في 23 نيسان/ابريل من اجل تنسيق مواعيد لمسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) التي توقفت بسبب وباء "كوفيد-19).

