وأوضح فينغر في تصريحات تنشر للمرة الأولى: "بايرن ميونيخ اتصل بي وعرض علي تدريب الفريق وطلبت مهلة لمدة أسبوع من أجل الرد".

وجاء حديث فينغر عبر مقابلة مع beIN SPORTS ردّا على تقرير نشرته صحيفة بيلد الألمانية ذكرت فيه أنّ المدرب الفرنسي عرض نفسه على بايرن ميونيخ من أجل استلام دفة الفريق.

ويبحث بايرن ميونيخ عن مدرب بعدما توصل لاتفاق مع الكرواتي كوفاتش بشأن فك الشراكة بين الطرفين الأسبوع الفائت على خلفية الخسارة القاسية أمام آينتراخت فرانكفورت 5-1 في الدوري الألماني.

وأضاف فينغر: "بايرن ميونيخ يمر بمرحلة انتقالية مع اقتراب رحيل هونيس ورومينيغيه".

ويلتقي بايرن ميونيخ في مباراة مهمة السبت مع غريمه بوروسيا دورتموند، إذ سيقود الفريق المدرب المؤقت فليك الذي أشرف على بايرن خلال الفوز على أولمبياكوس اليوناني 2-0 والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء الفائت.

وتمّ تداول اسم فينغر رفقة العديد من المدربين لتولي مهمة قيادة بايرن ميونيخ مستقبلاً وأبرزهم البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي أليغري والهولندي تين هاغ.