وبعد فوزه الكبير في الجولة الماضية على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بخمسة أهداف لواحد يريد زملاء نيكلاس فولكروغ التأكيد هذه المرة بانتصار جديد وهم يعلمون جيدا أن المهمة لن تكون سهلة أمام هوفنهايم الذي لم يتذوق طعم الفوز في آخر جولتين من البوندسليغا ويطمح لمزاحمة فرق الصدارة.

