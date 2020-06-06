

ونجح فيرتز الذي نزل احتياطياً في الشوط الثاني من تخطي مدافع بايرن ميونيخ الفرنسي لوكا هرنانديز، قبل أن يسدد كرة لولبية من داخل المنطقة بعيداً عن متناول الحارس مانويل نوير في أواخر المباراة.



وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً بإسم لاعب بوروسيا دورتموند السابق التركي نوري شاهين الذي سجل هدفاً ضد نورمبرغ عام 2005 بعمر 17 عاماً و82 يوماً أي عندما كان فيرتز يبلغ عامين فقط.

وخاض فيرتز أول مباراة رسمية مع ليفركوزن ضد فيردر بريمن الشهر الماضي عندما أصبح ثالث أصغر لاعب يلعب في دوري بوندسليغا بعد شاهين ويان بيسيك (كولن).

وهذا الهدف الأول لفريتز الذي تأسس في كولن ولعب مع منتخبات ألمانيا للفئات العمرية تحت 15 و16 و17 عاماً.