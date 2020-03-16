وأوضح النادي أنه سيعلق تدريب لاعبيه حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري بعد أن تدربوا مطلع الأسبوع الحالي. بالمقابل نقل موقع "سبورت بوتسر" الرياضي عن مارسيل شيفر المدير الرياضي للنادي أنه اعتبارا من هذا التاريخ سيحاول النادي محاكاة إيقاع الدوري الألماني. وسيتم منع اللاعبين من مغادرة ألمانيا في الوقت الراهن.

