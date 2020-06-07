كرس فولفسبورغ أفضلية الضيوف في مباريات الدوري الألماني لكرة القدم التي تقام خلف أبواب موصدة، بتعميقه جراح مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه 1-صفر.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 عن طريق الهولندي فاوت فيخورست بضربة رأسية من مسافة قريبة إلى الزاوية اليسرى مستثمرا عرضية البديل فيليكس كلاوس.

وأظهرت نتائج مباريات المراحل الأربع التي أقيمت في الدوري الألماني، منذ عودة المنافسات منتصف أيار/مايو الماضي بعد أكثر من شهرين من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أفضلية الفرق الضيفة التي حققت الفوز في 22 مباراة من اصل 44 أقيمت حتى الآن.

وهو الفوز الثالث لفولفسبورغ منذ استئناف البوندسليغا، فانفرد بالمركز السادس برصيد 45 نقطة وهو آخر مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي، فيما مني فيردر بريمن، بطل أربع مرات أعوام 1965 و1988 و1993 و2004، بخسارته الثانية على التوالي فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، وازدادت مهمته صعوبة في البقاء بالدرجة الاولى.

واستهل الفريقان المباراة بابداء تضامنهما مع احتجاجات "بلاك لايفز ماتر" التي أشعلتها وفاة المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس قبل حوالي أسبوعين.