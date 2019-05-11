ويقيت آمال دورتموند قائمة بإحراز اللقب إذ أصبح رصيده 73 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن، وسيحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الأخيرة في حين يلعب بايرن مع ضيفه اينتراخت فرانكفورت.

ويحتاج الفريق البافاري إلى نقطة التعادل ليضمن منطقيا لقبه التاسع والعشرين، نظرا لتقدمه المريح بفارق الأهداف عن دورتموند (+52 مقابل +35)، فيما سيحرز دورتموند اللقب بحال فوزه وخسارة بايرن.

في المباراة الأخيرة لكريستيان بوليسيتش على ملعبه سيغنال ايدونا بارك أمام 81 ألف متفرج، افتتح الاميركي الشاب الذي سينتقل إلى تشيلسي الانكليزي مقابل 64 مليون يورو، التسجيل لدورتموند برأسية من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من الدنماركي توماس ديلايني (41).

عادل دوسلدورف عبر أوليفر فينك برأسية أفلتها الحارس السويسري مارفن هيتس (47)، بيد ان ديلاني سجل هدفه الثالث هذا الموسم بتسديدة ارتدت من الدفاع على دفعتين (54).

وأهدر دوسلدورف فرصة المعادلة من ركلة جزاء للبلجيكي الشاب دودي لوكيباكيو (58)، ثم أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد آدم بودزيك (82).

واشتد الصراع في الوقت المحتسب بدل من ضائع بهدف ماريو غوتسه الثالث لدورتموند بتسديدة أرضية (90+2)، رد عليه البولندي الشاب دافيد كوفناتسكي (90+5).

وأصبح بوروسيا مونشنغلادباخ رابعا مؤقتا بفوزه الكبير على مضيفه نورمبرغ 4-صفر، سجلها السويسري يوسيب درميتش (56)، لوكاس موهل (63 خطأ في مرمى فريقه)، البلجيكي تورغان هازار (66) والسويسري دينيس زكريا (80).

وتعادل باير ليفركوزن مع ضيفه شالكه 1-1 بهدف مبكر لكاي هافرتس (31) قبل معادلة النمسوي غيدو بورغشتالر (47).

ويتصارع مونشنغلادباخ (55) وليفركوزن (55) واينتراخت فرانكفورت (54) على المركز الرابع المؤهل الى دوري الابطال، علما بان الأخير يلعب الاحد مع ضيفه ماينتس، نظرا لخوضه نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس ضد تشلسي الانكليزي.



هبوط هانوفر ونورمبرغ





وبفوز شتوتغارت السادس عشر على ضيفه فولفسبورغ السابع 3-صفر، هبط هانوفر ونورمبرغ الى الدرجة الثانية، فيما يخوض الأول ملحقا مع ثالث الدرجة الثانية.

وسجل لشتوتغارت غونزالو كاسترو (45) واليوناني أناستاسيوس دونيس (55) ودانيال ديدافي (83).

ولم يكن فوز هانوفر وصيف القاع على ضيفه فرايبورغ بثلاثية كافيا، سجلها فالديمار أنتون (39)، التوغولي ايهلاس بيبو (51) والبرازيلي والاس (81).

وتقدم اوغسبورغ الرابع عشر 3 مرات قبل أن يخسر أمام ضيفه هرتا برلين العاشر 3-4. سجل للمضيف أندريه هان (10) والنمسوي ميكايل غريغوريتش (50 من ركلة جزاء و70)، وللفائز مارفن بلاتنهاردت (47)، الصربي ماركو غروييتش (66) والعاجي سالومون كالو (75 و90 من ركلة جزاء).

وسقط هوفنهايم الثامن أمام ضيفه فيردر بريمن بهدف يوهانيس ايغيشتاين (39) ليبقي الفائز على آماله الاوروبية مع 50 نقطة في المركز التاسع.