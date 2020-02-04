صحيفة "باساواه نوياّ بريسا" نقلت عن هاينر قوله لإحدى روابط مشجعي بايرن، إنه سعيد للغاية بعمل فليك الذي يقدم كرة قدم ناجحة ومثيرة مضيفا أنه إذا واصل تحقيق الانتصارات لن يكون هناك بديل عن تمديد التعاقد معه لفترة أطول.

وكان فليك قد تولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إثر إقالة نيكو كوفاتش ، وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن النادي البافاري استمرار فليك في منصبه حتى نهاية الموسم حيث استعاد بطل ألمانيا تحت قيادته بريقه المعهود بعودته إلى صدارة الدوري الألماني محققا مؤخرا ستة انتصارات متتالية.

