فليك: "بايرن ميونيخ غير متخوّف من استئناف منافسات الدوري الألماني" May 15, 2020 21:42 0:44 دقيقة صرّح هانزي فليك مدرّب بايرن ميونيخ أنّ فريقه غير متخوّف من استئناف مباريات الدوري الألماني مؤكدا بالمقابل أن النادي أعطى حرية المشاركة للاعبين. بايرن ميونيخ هانزي فليك -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة فليك: "بايرن غير متخوّف من استئناف البوندسليغا" 24:27 دقيقة لقاء خاص مع لوتار ماتيوس 1:05 دقيقة انهاء الدوري البلجيكي وتتويج بروج باللقب 21:51 دقيقة لقاء خاص مع كارل هاينز ريدله 0:49 دقيقة استبعاد مدرب أونيون برلين لخرقه قواعد "البروتوكول" 4:57 دقيقة فيروس كورونا: الغموض عنوان المرحلة في إيطاليا 1:20 دقيقة تمديد تعليق منافسات كرة المضرب 0:45 دقيقة حفل الجوائز السنوية للفيفا لن يقام في 21 سبتمبر 0:52 دقيقة أبراهام يعارض خطط عودة الدوري الإنكليزي الممتاز 1:00 دقيقة القنوات الناقلة والبث المباشر لمباريات البوندسليغا