وانتصر فرايبورغ على ضيفه فولفسبورغ 2-0 اليوم الجمعة ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف الأمر الذي دفع مدرب فرايبورغ لإجراء عدة تغييرات هجومية.

وأتى الهدف الأول من البديل غونتر بعد دقيقة من اشتراكه (71) قبل أن يضيف البديل الآخر بيترسن الهدف الثاني (75).

وشهدت اللحظات الأخيرة طرد هوفلر من صفوف الفائز الذي رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن أونيون برلين الرابع والذي لعب مباراة أقل.

من جهته تراجع فولفسبورغ للمركز السابع بعدما توقف رصيده عند 49 نقطة.