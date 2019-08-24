وتغلب فرايبورغ على مضيفه بادربورن 3-1، والثاني على مضيفه فورتونا دوسلدورف بالنتيجة عينها في منافسات المرحلة الثانية السبت.



وحافظ دورتموند الفائز على كولن 3-1 الجمعة، على الصدارة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف (+6) أمام فرايبورغ (+5) وليفركوزن (+3).

وافتتح ليفركوزن التسجيل بالنيران الصديقة بفضل الانكليزي لويس بايكر عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (6)، وأضاف هدفين عبر التشيلي تشارلز أرانغيز (33) وكريم بلعربي (39)، فيما سجل للخاسر الأميركي ألفريدو موراليس (82).

وفي مباراة ثانية، فاز فرايبورغ على صاحب الأرض بادربون العائد إلى الدرجة الاولى هذا الموسم، محققا فوزه الثاني.

وقلب الفريق الضيف تخلفه بهدف من ستريلي مامبا بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية، إلى فوز مستحق بعدما عادل النتيجة عن طريق ركلة جزاء نفذها جان - لوكا فالشميدت بنجاح (21)، قبل أن يضيف هدفين عبر نيلز بيترسن (40) والبديل الكوري الجنوبي كون تشانغ - هون (90).

وفاز بوروسيا مونشنغلادباخ على ماينتس 3-1 وتعادل يونيون برلين على أرض أوغسبورغ 1-1، كما انتصر هوفنهايم على فيردر بريمن 3-2.

ويلعب في وقت لاحق بايرن ميونيخ حامل اللقب على أرض شالكه.