وكان أونيون برلين أمام فرصة زيادة غلته في الصدارة إلا أن رصيده تجمد عند 17 نقطة بالتساوي مع وصيفه الجديد فرايبورغ، فيما تراجع دورتموند إلى المركز الرابع مع 15 نقطة متساوياً مع بايرن ميونيخ، بطل المواسم العشرة الماضية، والفائز على ضيفه باير ليفركوزن برباعية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة.

فوز حاسم لفرانكفورت

في المباراة الأولى، حسم فرانكفورت النتيجة لصالحه في الشوط الأول بتسجيله الهدفين، حيث افتتح التسجيل عبر ماريو غوتسه، بطل مونديال البرازيل 2014، في الدقيقة 12، قبل أن يضيف الثاني بفضل الدنماركي يسبر ليندستروم (42).

وخاض فرانكفورت الذي تقدم الى المركز الخامس مع 14 نقطة معظم دقائق الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مهاجمه الفرنسي راندال كولو مواني لتلقيه بطاقتين صفراوين في الدقيقة 68.

وهي الخسارة الأولى لأونيون برلين هذا الموسم بعد 5 انتصارات وتعادلين.

فرايبورغ يعود إلى الانتصارات

وعاد فرايبورغ إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين بفوزه على ماينتس 2-1.

تقدم صاحب الأرض بهدفين في الشوط الأوّل عبر النمساوي ميكايل غريغوريتش (3) والغاني دانيل-كوفي كيريه (37)، قبل أن يقلص الضيوف النتيجة مع بداية الشوط الثاني بفضل الإسباني آرون كاريكول (52).

ومني بوروسيا دورتموند أمام كولن بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات.

وتقدم دورتموند في الشوط الأول بهدف يوليان برانت (31)، قبل أن تتلقى شباكه ثلاثة أهداف في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها النمساوي فلوريان كاينز (53) وشتيفن تيغز (56) ومواطن الأوّل ديان ليوبيشيتش (71).

وقلص الفريق "الأصفر والأسود" الفارق بالنيران الصديقة عبر بينو شميتز الذي سجل هدفاً عن طريق الخطأ في مرمى فريقه كولن (78).

وأكرم لايبزيغ وفادة ضيفه بوخوم برباعية نظيفة، وفاز فولفسبورغ على ضيفه شتوتغارت 3-2.

