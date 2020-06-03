وكان بريمن يمني النفس في الخروج من دائرة الخطر من خلال حصد النقاط الثلاث، لكنه فشل في تأكيد صحوته بعد استئناف دوري بوندسليغا نشاطه في 16 ايار/مايو الماضي لا سيما أنه حصد 7 نقاط في أربع مباريات، قبل أن يسقط أمام فرانكفورت الذي اقترب من منطقة الأمان بشكل كبير بعد صعوده إلى المركز الحادي عشر مع 35 نقطة.

في المقابل، يحتل بريمن المركز السابع عشر قبل الأخير مع 25 نقطة قبل 5 مراحل على انتهاء الدوري.

وافتتح المهاجم البرتغالي اندريه سيلفا المعار من ميلان الإيطالي التسجيل بكرة رأسية في الدقيقة 61، قبل أن يضيف النمسوي ستيفان ايلسانكر الثاني من مسافة قريبة (81) واللاعب ذاته الهدف الثالث من كرة رأسية في الدقيقة الأخيرة.





