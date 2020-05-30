فافر لا يهتم بما يقال في وسائل الإعلام May 30, 2020 18:06 1:39 دقيقة أكد السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند أنه لا يهتم بما يقال في مختلف وسائل الإعلام بشأن رحيله عن الفريق مشيرا إلى أنه يركز على المباراة المقبلة في الدوري، والتي سيواجه فيها لاعبوه بادربورن. لوسيان فافر -آخر الفيديوهات 31:51 دقيقة لقاء خاص مع عدنان حمد 0:56 دقيقة رسمياً استئناف منافسات الدوري التونسي في 2 أغسطس 4:32 دقيقة إعصار بايرن ميونيخ يبعثر أركان فورتونا دوسلدورف 0:31 دقيقة مدينة ليفربول جاهزة أمنيا لاحتضان مباريات الدوري 0:46 دقيقة النمسا تطلق موسم فورمولا واحد بسباقين 3:55 دقيقة فرانكفورت يصحو بمفاجأة على حساب فولفسبورغ 1:39 دقيقة فافر لا يهتم بما يقال في وسائل الإعلام 4:02 دقيقة هيرتا برلين يتخطّى عقبة أوغسبورغ بنجاح 2:48 دقيقة فيردر بريمن يواصل رحلة الإنقاذ 3:23 دقيقة هوفنهايم يواصل نتائجه الجيدة