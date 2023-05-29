وفي بيان عبر موقعه الرسمي كشف دورتموند عن رحيل خمسةِ لاعبين عن صفوفه تصدرَهم الظهير البرتغالي الذي دافع عن ألوان النادي لسبعةِ أعوامٍ منذ 2016، حين قدم إليه من لوريان، وإلى جانب غيريرو ضمّت قائمة المغادرين عن صفوف دورتموند، كلا من فيليكس باسلاك ومحمود داود وأنتوني مودست ولوكا أونبيهاون.

