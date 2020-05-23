وقال تسورك قبل مواجهة فولفسبورغ دون جماهير في الدوري المحلي "توصلنا الى اتفاق لعدم استمرار تعاوننا بعد نهاية الموسم".

وأصر تسورك على ان القرار كان "مشتركاً"، دون اعطاء أي تفاصيل عن وجهة اللاعب البالغ 27 عاماً.

وأصبح غوتسه بطلاً قومياً بعمر الثانية والعشرين عندما سجل هدف الفوز لألمانيا في مرمى الأرجنتين في الوقت الإضافي لنهائي مونديال البرازيل 2014، بيد أنه عجز عن تسلق سلم النجومية خصوصاً بسبب مشكلات صحية.

فبعد مرور صعب إلى بايرن ميونيخ، عاد إلى دورتموند في 2016. ولم يعتمد عليه المدرب السويسري لوسيان فافر كثيراً هذا الموسم، فشارك أساسياً 5 مرات فقط في 26 مباراة من البوندسليغا ومرة واحدة في دوري أبطال أوروبا.



