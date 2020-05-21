غنابري يتحدث عن تحديات بايرن في ظل كورونا من قبل beIN SPORTS May 21, 2020 23:16 1:22 دقيقة ذكر سيرج غنابري مهاجم بايرن ميونيخ الألماني أنّ عودة البوندسليغا بلا جمهور أمر صعب مؤكداً على ضرورة التأقلم والتركيز للفوز باللقب. سيرج غنابري -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة شالكه يخسر جهود توديبو وحارث 1:53 دقيقة هاجس كورونا وعودة التدريبات في الدوري الإنكليزي 3:13 دقيقة ماذا في عقد مارتينيز الجديد مع منتحب بلجيكا؟ 1:14 دقيقة زيدان يؤكد جاهزية فريقه ذهنياً وبدنياً 1:11 دقيقة باخ يتحدث عن مصير الأولمبياد 0:36 دقيقة تشيلسي يسمح لكانتي بالتغيب عن التدريبات 3:06 دقيقة ما هي آخر أخبار عودة الدوري الإيطالي؟ 0:35 دقيقة تشيلسي يجدد عقدي جيرو وكاباييرو 1:06 دقيقة مونديال 2022 سيكون "في متناول الجميع" 0:53 دقيقة أدوريز يعلن اعتزاله