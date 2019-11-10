وهز غلادباخ، الذي يقدم أفضل مواسمه منذ ما يزيد على 40 عاماً، الشباك مرتين في ثلاث دقائق، إذ سجل رامي بن سبعيني بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 20 وأضاف هيرمان هدفاً آخر في الدقيقة 22.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، الذي أمضى مسيرته كلها في غلادباخ، هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 59 بعد أن تصدى الحارس يان سومر لركلة جزاء من بريمن في الدقيقة 53.

ولعب غلادباخ، بعشرة لاعبين بعد طرد بن سبعيني في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني، قبل أن يسجل ليوناردو بيتنكورت هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع لصالح الفريق الزائر.

وغادر ثنائي غلادباخ كريستوف كرامر ولاسلو بينيس الملعب بسبب الإصابة خلال المباراة. وبدت إصابة بينيس في الكاحل خطيرة.

ويتصدر غلادباخ الترتيب برصيد 25 نقطة بينما يأتي لايبزيغ في المركز الثاني ولديه 21 نقطة. وحقق بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزاً ساحقاً 4-0 على بروسيا دورتموند أمس السبت ليقفز للمركز الثالث برصيد 21 نقطة أيضاً.

وفي مباراة ثانية، فاز باير ليفركوزن على مضيفه فولفسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما المغربي الأصل كريم بلعربي (25) والبديل البرازيلي باولينيو بعد خمس دقائق من دخوله إلى أرض الملعب (90+6).

وتقدم باير ليفركوزن، المنتشي بفوزه القاري على أتلتيكو مدريد الاسباني 2-1 في الجولة الرابعة من مسابقة دوري ابطال أوروبا، إلى المركز الثامن مؤقتاً برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد فولسفبورغ عند 17 نقطة وتراجع إلى المركز العاشر.