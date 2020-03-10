وأفادت السلطات المحلية ان مباراة كولن ومضيفه مونشنغلادباخ الأربعاء، وهي مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين، ستقام من دون جمهور في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أمرت السلطات المحلية الثلاثاء بإقامة دربي اقليم الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه المقرر السبت المقبل دون جمهور.

وتركت رابطة الدوري الألماني قرار إقامة مباريات من دون جمهور بيد السلطات المحلية، مؤكدة من جهتها أن المرحلة المقبلة من البوندسليغا ستقام كما هو مقرر بين 13 آذار/مارس و16 منه.

وقال مدير الرابطة كريستيان سيرفت الإثنين "بطبيعة الحال، نفضل إقامة المرحلة المقبلة بوجود المشجعين، لكن الأمر ليس واقعياً (...) قررنا إقامة المرحلة المقبلة من الناحية الرياضية البحتة. لكن هل ستقام مع جمهور أو من دونه؟ هذا القرار يعود الى السلطات المختصة".

وأعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ إجراءات لدعم الأندية وتعويض الخسائر المالية الناجمة عن غياب المتفرجين.

وأعلنت ألمانيا مساء الإثنين تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس، علما بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 1112 على الأقل.

وأثّر تفشي فيروس "كوفيد-19" سلبا على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، فدفع الى إلغاء بعضها وإرجاء آخر، أو إقامة أحداث أخرى خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، لاسيما مباريات كرة القدم في أوروبا.

