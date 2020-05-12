طرق فريدة من الجماهير الألمانية لتشجيع أنديتهم ! May 12, 2020 17:07 1:43 دقيقة في غياب المشجعين عن مدرجات الملاعب أثناء مباريات البوندسليغا التي ستنطلق يوم السبت المقبل قام بعض المشجعين والروابط التي تمثلهم بابتكار طرق فريدة بغية ملء الفراغ وكسر الصمت الذي سيصاحب المباريات. الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة شروط صحية صارمة قبل استئناف التدريبات في إنكلترا 24:00 دقيقة مقابلة حصرية مع النجم لويس ميلا 0:50 دقيقة ستيرلينغ ينضم إلى قائمة المعارضين لاستئناف الموسم 0:42 دقيقة باير ليفركوزن يعدّ العدّة لعودة البوندسليغا 0:53 دقيقة الدوري الإنكليزي: إلغاء الموسم الحالي وارد ! 1:02 دقيقة رئيس أميان يتجه للمحكمة بعد إنهاء الدوري الفرنسي 0:26 دقيقة أونيون برلين يمدد عقد حارسه ويطمئن جماهيره 1:43 دقيقة طرق فريدة من الجماهير الألمانية لتشجيع أنديتهم ! 0:57 دقيقة استئناف منافسات الدوري النمساوي مطلع يونيو 4:39 دقيقة هل يعود البريمييرليغ يوم 12 يونيو القادم ؟