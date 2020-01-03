صفقة انضمام الحارس نوبل لبايرن ميونيخ تثير الجدل January 3, 2020 10:26 1:47 دقيقة أثار تعاقد بايرن ميونيخ مع حارس المرمى ألكسندر نوبل من شالكه بداية من الصيف المقبل موجة من الجدل في ظل وجود مانويل نوير كحارس أساسي في النادي البافاري. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة زيارة لافتة لدجوكوفيتش وبارتي لمحميات "دب الكوالا" 3:21 دقيقة نجوم بين مطرقة التمديد وسندان الرحيل 2:04 دقيقة برشلونة الأكثر إنفاقاً وريال مدريد ثانياً 1:47 دقيقة صفقة انضمام الحارس نوبل لبايرن ميونيخ تثير الجدل 2:02 دقيقة خسائر تشيلسي في 2019 بلغت 128 مليون دولار 11:48 دقيقة موجز الأخبار 0:37 دقيقة روي فاريا يشيد بالخبرة الكبيرة لدى ماندجوكيتش 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:53 دقيقة بورتر الـ"مميز" يقود ناغتس للفوز على بايسرز 0:54 دقيقة روني يحقّق الفوز الأول بعد عودته إلى إنكلترا