وكشفت المجلة بأن سيتي يطالب بـ54 مليون يورو للتخلي عن خدمات سانيه، لكن بايرن ميونيخ عرض مبلغا أقل بـ10 ملايين يورو.

وكانت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار أكدت الأسبوع الماضي بأن الفريق البافاري توصل إلى اتفاق مع سانيه للانضمام إلى صفوفه بعقد لخمس سنوات، مشيرة إلى أنه يتبقى الاتفاق على سعر الصفقة مع سيتي.

ومنذ انتقال ساني إلى سيتي قادما من شالكه عام 2016 مقابل 50 مليون يورو، أحرز في صفوف الـ"سيتيزنس" بطولة إنكلترا مرتين مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، لكنه غاب عن صفوف الفريق طوال الموسم الحالي حتى توقف الدوري منتصف آذار/مارس، لأنه خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي في آب/أغسطس الماضي بعد إصابته في مباراة درع المجتمع ضد ليفربول.