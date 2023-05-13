صراع الأمتار الأخيرة بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند من قبل beIN SPORTS May 13, 2023 12:49 3:25 دقيقة نقطة واحدة فقط تفصل بايرن ميونيخ، المتصدر، عن ملاحقه بوروسيا دورتموند ما سيجعل الجولات المتبقية من عمر البوندسليغا قمّة في الإثارة والتشويق. تقارير إخبارية بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة ليدز يونايتد يفرض التعادل على نيوكاسل 0:51 دقيقة كوري يعترف بصعوبة تقبل الفشل بالحفاظ على اللقب 0:59 دقيقة ليبرون جيمس يتحدث عن انتصار ليكرز 3:25 دقيقة ريال مدريد يتجهز لدوري الأبطال بمواجهة خيتافي 3:35 دقيقة مانشستر يونايتد في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون 3:08 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل مواصلة السير نحو اللقب 2:29 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الوداد وصنداونز 3:25 دقيقة صراع الأمتار الأخيرة بين بايرن ودورتموند 0:48 دقيقة الهلال يحرز كأس خادم الحرمين الشريفين 2:44 دقيقة توافد جماهيري كبير على نهائي كأس أمير دولة قطر