وفشل شالكه للمرة الثانية عشرة على التوالي بتحقيق النصر، فيما كان الإخفاق السابع لبرلين في كسب النقاط الثلاث.

ورفع فريق المدرب الأميركي ديفيد فاغنر رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، فيما واصل الممثل الثاني للعاصمة ابتعاده عن منطقة الخطر بحصوله على النقطة 32 في المركز الثالث عشر.

وافتتح روبرت أندريخ التسجيل لفريق العاصمة في الدقيقة 11 بعد مجهود فردي رائع انهاه بتسديدة خادعة، مستغلاً تمريرة متقنة من النيجيري أنطوني أوجا.

وهو الهدف الأول للاعب البالغ من العمر 25 عاما في البوندسليغا في 29 مباراة له مع أونيون برلين.

وعادل شالكه في الدقيقة 28 من تسديدة قوية للإنكليزي جونجو كيني غير المراقب من خارج منطقة جزاء.

