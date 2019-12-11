النادي الألماني أشار على موقعه الرسمي، أنه مدد عقد النجم المغربي الذي كان سينتهي في العام 2021، إلى العام 2024، بعد تألقِه في صفوف الفريق حيث سجل ستة َ أهداف بالإضافة لخمس تمريرات حاسمة، في ست عشرة مباراة خاضها في الدوري الألماني، وكأس ألمانيا

