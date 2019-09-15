سحق شالكه مستضيفه بادربورن 5-1 الأحد في ختام المرحلة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض في البداية بعد 8 دقائق من صافرة البداية بفضل البرازيلي كولي أوليفيرا سوزا، قبل أن يرد الضيف بخماسية تناوب على تسجيلها السنغالي ساليف سانيه في الدقيقة 33 وسوات سردار في الدقيقة 49 والمغربي أمين حارث في الدقيقتين 71 و85 والبديل التركي أحمد كوتوسو في الدقيقة 83.

وحقق شالكه فوزه الثاني توالياً في الدوري بعدما كان أسقط هرتا برلين بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن، فيما فشل بادربورن العائد إلى الدرجة الأولى في تحقيق فوزه الأول مكتفياً بنقطة يتيمة في المركز السابع عشر قبل الأخير.