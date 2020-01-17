وبعد أن أنهى مرحلة الذهاب بتعادل سلبي في العاصمة أمام هرتا برلين ما سمح للايبزيغ في إحراز لقب بطل الخريف، فشل مونشنغلادباخ الذي يعود تتويجه الأخير في الدوري الى عام 1977 حين أحرز لقبه الخامس في غضون سبعة أعوام، في أن يبدأ العام الجديد بفوز يضع لايبزيغ وبايرن ميونيخ تحت الضغط.

ومني "غلادباخ" بهزيمته الخامسة هذا الموسم وفشل بالتالي في التصدر ولو مؤقتاً بانتظار مباراة لايبزيغ وضيفه المتواضع أونيون برلين السبت.

وبدوره، أصبح شالكه الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي، في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط أمام بوروسيا دورتموند وبذات رصيد بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يملك فرصة ازاحة مونشنغلادباخ عن الوصافة.

وقدم الفريقان أداء مفتوحاً في الشوط الأول مع فرص لكل منهما لكن الحارسين السويسري يان سومر (مونشنغلادباخ) وماركوس شوبرت تألقا في الدفاع عن مرميهما، لاسيما الأول، لتبقى النتيجة على حالها حتى دخول اللاعبين إلى استراحة الشوطين.

لكن شالكه استهل الشوط الثاني بقوة وافتتح التسجيل بهدف جميل لسوات سيردار وذلك بتسديدة من مشارف المنطقة أودع بها الكرة على يسار سومر (48).

وقطع فريق المدرب دافيد فاغنر شوطاً كبيراً نحو فوزه الأول في المراحل الثلاث الأخيرة بتسجيله الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة انطلقت من منطقته ووصلت الكرة إلى سيردار الذي أوصلها إلى البلجيكي بينيتو رامان، فمررها الأخير على طبق من فضة للنمسوي ميكايل غريغوريتش الذي تابعها في الشباك (58).



