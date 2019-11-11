روبيرت ليفاندوفسكي يحطم رقم غيرد مولر من قبل beIN SPORTS November 11, 2019 12:01 1:51 دقيقة كسر نجم بايرن ميوينخ روبرت ليفاندوفسكي رقم أسطورة الفريق السابق غيرد مولر حيث بات أول لاعب في البوندسليغا يسجل في كل الجولات، منذ انطلاقة الموسم. تقارير إخبارية روبرت ليفاندوفسكي الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة روبيرت ليفاندوفسكي يحطم رقم غيرد مولر 0:30 دقيقة رونالدو يغادر الملعب غاضباً قبل نهاية المباراة 2:29 دقيقة تورونتو رابتورز يضع حداً لانتصارات ليكرز 0:39 دقيقة سياتل ساوندرز يحرز اللقب الثاني في تاريخه 2:23 دقيقة استبدال رونالدو مبكراً أمام ميلان يثير الجدل 3:11 دقيقة ثنائية باييت تقود مرسيليا لتجاوز ليون وخطف الوصافة 3:08 دقيقة إشبيلية يحسم دربي الأندلس ويقترب من فرق الصدارة 4:26 دقيقة ديبالا يعيد الصدارة ليوفنتوس بفوز قيصري على ميلان 1:28 دقيقة تصرف صادم من كابتن اينتراخت فرانكفورت 2:35 دقيقة فينغر يشيد بليفربول ويؤكد صعوبة موقف مانشستر سيتي