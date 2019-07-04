

أعلن الجناح الهولندي آريين روبن الخميس اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما، بعد عشرة مواسم أمضاها مع بايرن ميونيخ الألماني.

قال روبن لوسائل إعلام هولندية "هذا من دون أي شك أصعب قرار اتخذته في مسيرتي، قلبي يقول نعم وجسدي يقول لا". وانتهى عقد روبن مع بايرن في 30 حزيران/يونيو الماضي.

كان روبن الذي حمل ألوان خرونينغن وآيندهوفن وتشيلسي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني، أقرّ في أيار/مايو الماضي أن فكرة الاعتزال تراوده.

وغاب روبن عن الملاعب بين تشرين الثاني/نوفمبر ومطلع أيار/مايو بسبب الاصابة "في حال قررت أن تتابع اللعب، عليك أن تجد مكانا حيث كل شيء على ما يرام، ليس فقط بما يتعلق بكرة القدم، بل أيضا من أجل عائلتي".

وبعدما قاد روبن بايرن للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013 بتسجيل هدف الفوز في مرمى الجار بوروسيا دورتموند (2-1)، ختم مسيرته مع العملاق البافاري بلقب سابع تواليا في الدوري.

وخاض روبن 96 مباراة دولية مع هولندا سجل فيها 37 هدفا وحل وصيفا في مونديال 2010 وثالثا في 2014. وأعلن اعتزاله دوليا بعد فشل المنتخب البرتقالي في بلوغ مونديال 2018.

وتوّج بلقب الدوري الإنكليزي مرتين مع تشيلسي في 2005 و2006 تحت اشراف البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل إحراز الليغا مع ريال في 2008. لكن معظم انجازاته حققها مع بايرن محليا خصوصاً تتويجه بدوري أبطال أوروبا في 2013، وسجل تحت ألوانه 144 هدفا.

