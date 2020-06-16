وكانت منظمة التجارة العالمية أكدت الثلاثاء ضلوع بي اوت كيو في قرصنة بث عدة قنوات من بينها beIN SPORTS والدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية في السنوات الثلاث الماضية.

وأعلنت رابطة البوندسليغا في بيان: "في ضوء التقرير الذي نشرته منظمة التجارة العالمية اليوم (16 يونيو 2020) ترحب رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بموقف منظمة التجارة العالمية بشأن القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وتابع البيان: "لن تتساهل رابطة الدوري الألماني في شأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا وبشركائنا. مع وحدة مكافحة القرصنة الخاصة بنا، سنواصل العمل بلا كلل لحماية حقوق الملكية الفكرية لشركائنا."

وتطرقت الرابطة في بيانها إلى beIN SPORTS قائلةً: "حماية هذه الحقوق أمر أساسي للأعمال الرياضية، وجميع الدوريات والأندية وكذلك شركائها، وفي هذه الحالة بالذات، شريك البث لدينا beIN. إن انتهاك هذه الحقوق، مثل تلك المنصوص عليها في التقرير الشامل لمنظمة التجارة العالمية، غير مقبول.

وأضاف البيان: "استنادًا إلى نتائج تقرير اليوم، تعتقد رابطة الدوري الألماني أن المملكة العربية السعودية يجب أن تعمل الآن على معالجة المسألة الملحة المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية. ومن المأمول أن يثبت ذلك أنه نقطة تحول في مكافحة القرصنة في المنطقة. كواحد من أهم شركائنا الموثوقين على مستوى العالم، ستواصل رابطة الدوري العمل جنبًا إلى جنب مع beIN وجميع السلطات ذات الصلة حتى يتم حل هذه المسألة بشكل لا لبس فيه.

وتابع البيان: "يؤكد هذا التقرير كل ما عملت عليه رابطة الدوري الألماني ، كجزء من تحالف أصحاب الحقوق الرياضية (SROC) ، منذ أكثر من عامين. خلال هذا الوقت، تمكنت (SROC) من اكتشاف وتقديم أدلة كافية ضد بي اوت كيو وشركائها، الذين تم توفير عمليات البث غير القانونية بانتظام داخل المملكة العربية السعودية. على الرغم من الجهود العديدة، لم تتمكن SROC حتى الآن من تقديم مطالباتها بشكل قانوني ضد بي اوت كيو.