فاز فريق بوروسيا دورتموند على مستضيفه لايبزيغ بهدفين دون رد السبت في إطار المرحلة الثالثة والثلاثين "قبل الأخيرة"، من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسجل النرويجي إيرلينغ هالاند هدفي الفوز وحسم الوصافة لدورتموند في الدقيقة 30 والدقيقة 93 من زمن المباراة.

بذلك رفع الفريق الأصفر والأسود رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني بعد أن حقق فوزه الحادي والعشرين في المسابقة إلى الآن، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم،

من جانبه، تعرّض لايبزيغ لخسارته الرابعة مقابل 12 تعادل و17 انتصار فتجمد رصيده عند 63 نقطة، وأصبح احتفاظه بمركزه الثالث على المحك إذ يلاحقه مونشنغلادباخ الذي حقق الفوز على بادربورن (3-1) فرفع رصيده إلى 62 نقطة قبل مرحلة على انتهاء المسابقة.