على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند، كان صاحب الأرض في طريقه إلى تحقيق فوز سهل وإسداء خدمة لبوروسيا مونشنغلادباخ لاستعادة الصدارة من لايبزيغ عندما تقدم بثنائية نظيفة في الشوط الأول للاعبيه يوليان فايغل (23) ويوليان براندت (34).

لكن خطأين فادحين لحارس مرماه الدولي السويسري رومان بوركي وبراندت سمحا للايبزيغ بإدراك التعادل عبر هدافه الدولي تيمو فيرنر (47 و53) رافعا رصيده إلى 18 هدفا هذا الموسم ولحق بمهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صدارة لائحة الهدافين.

ومنح الدولي الإنكليزي جايدون سانشو التقدم مجددا لبوروسيا دورتموند بتسجيله الهدف الثالث (55)، لكن إصابته التي اضطرته إلى ترك مكانه للبولندي لوكاس بيتشيك أثرت على الأداء الهجومي لفريقه الذي استقبلت شباكه هدف التعادل عبر البديل الدولي التشيكي باتريك شيك المعار من روما الايطالي (77).

وتوقفت الانتصارات المتتالية للفريقين عند ستة للايبزيغ الذي حافظ على الصدارة برصيد 34 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يستضيف بادربورن الأربعاء في ختام المرحلة، وثلاثة لدى دورتموند الذي عزز موقعه في المركز الثالث برصيد 30 نقطة وبات مهددا بالتراجع الى الرابع في حال فوز شالكه على مضيفه فولفسبورغ غدا أيضا.

وضغط بوروسيا دورتموند من البداية وأنقذ الحارس المجري بيتر غولاتشي مرماه من هدف محقق بابعاده بصعوبة كرة رأسية لماتس هوملس اثر ركلة ركنية (14).

وكاد المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي يفعلها بتسديدة زاحفة خادعة من داخل المنطقة ابعدها غولاتشي الى ركنية (21).

ونجح فايغل في افتتاح التسجيل لبوروسيا دورتموند عندما تلقى كرة من المدافع الأيسر البرتغالي رافايل غيريرو فسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة خدعت الحارس غولاتشي (23).

وعزز براندت تقدم دورتموند بهدف ثان رائع عندما تلقى كرة داخل المنطقة من سانشو اثر مجهود فردي فهيأها لنفسه بيمناه ويسراه واستدار وسددها بيسراه من مسافة قريبة على يمين الحارس غولاتشي (34).

وأنقذ بوركي مرماه من هدف بتصديه لرأسية الدنماركي يوسف بولسن من مسافة قريبة إلى ركنية (45+1)، تألق الحارس مرة أخرى في إبعاد رأسية لفيرنر (45+2).



خطآن فادحان



وضرب لايبزيغ بقوة مطلع الشوط الثاني باستغلاله خطأين فادحين أدرك منهما التعادل، الأول عندما خرج بوركي من عرينه حتى منتصف الملعب تقريبا لإبعاد كرة رأسية لبولسن فلعبها برعونة برأسه استغلها فيرنر وسددها من 30 مترا داخل المرمى الخالي (47)، والثاني لبراندت الذي حاول إعادة الكرة الى بوركي فخطفها فيرنر وتوغل داخل المنطقة مراوغا السويسري وتابعها داخل المرمى الخالي (53).

وأعاد سانشو التقدم لدورتموند اثر هجمة منسقة قادها حكيمي الذي مرر كرة إلى القائد ماركو رويس خلف الدفاع من الجهة اليمنى فتوغل داخل المنطقة ومررها زاحفة إلى سانشو الذي تلاعب بالدفاع وسددها قوية بيمناه داخل المرمى (55). وهو الهدف التاسع لسانشو هذا الموسم.

وأهدر حكيمي فرصة التعزيز عندما تلقى كرة من سانشو داخل المنطقة فسددها زاحفة أبعدها المدافع كونراد لايمر الى ركنية في توقيت مناسب (64).

ونجح البديل شيك في إدراك التعادل بتسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة إثر كرة مرتدة من الحارس (77).



ماينتس يذل بريمن في عقر داره



وقسا ماينتس على مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه بخماسية نظيفة.

وحسم ماينتس نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله رباعية كان بطلها السويدي روبن كايسون صاحب ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 10 و19 و38، فيما سجل حارس المرمى التشيكي ييري بافلينكا الهدف الثاني للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15.

وختم الفرنسي جان فيليب ماتيتا المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 81.

وهو الفوز السادس لماينتس هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين فرفع رصيده إلى 18 نقطة منفردا مؤقتا بالمركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف إينتراخت فرانكفورت الذي يستضيف كولن السابع عشر قبل الاخير الأربعاء في ختام المرحلة، وبفارق ثلاث نقاط أمام هرتا برلين شريكه السابق الذي يحل ضيفا على باير ليفركوزن الأربعاء أيضا.

في المقابل، مني فيردر بريمن بخسارته الثالثة على التوالي والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة والثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأكرم أوغسبورغ وفادة ضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها فيليب ماكس (32 و72) والكرواتي تيم ييدفاي (61)، فيما خسر أونيون برلين أمام ضيفه هوفنهايم بهدفين نظيفين سجلهما التوغولي إهلاس بيبو (56) والنمسوي كريستوف باومغاتنر (90+1).

ويلتقي الأربعاء أيضا فرايبورغ مع بايرن ميونيخ.