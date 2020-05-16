وبدا كل شيء غريباً في ملعب سيغنال إيدونا بارك المعتاد على هدير الجماهير بين جنباته خصوصاً في مدرجه الجنوبي، إذ أجريت قرعة بداية المباراة بدون اي اقتراب، وسمعنا أغنية جماهير دورتموند "لن تمشي وحدك أبداً" المستلهمة من جماهير ليفربول بواسطة آلات التسجيل في الملعب.

ومع بداية المباراة باتت أصوات المدربين ومساعديهم وحتى اللاعبين مسموعة مع الصدى، لكن كل هذه الأمور لم تمنع من سيطرة دورتموند على المباراة بفضل تألق نجومه، هالاند، غيريرو، هازارد، حكيمي.

وسجل لدورتموند النجم النرويجي إيرلينغ هالاند 29، اتبعه البرتغالي رافاييل غيريرو 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم دورتموند 2-0.

في الثاني؛ وبعد 3 دقائق فقط من صافرة الإنطلاق، زرع البلجيكي ثورغن هازارد الهدف الثالث 48، ثم أوصل المباراة إلى نهايتها عملياً، غيريرو بفضل توقيعه على الهدف الرابع 63.

وصار رصيد دورتموند 54 نقطة في المركز الثاني على بعد نقطة واحدة من بايرن ميونيخ المتصدر والذي يلعب غداً الأحدمع مستضيفه يونيون برلين

تفاصيل من المباراة:

- نهاية المباراة بفوز عريض لدورتموند 4-0.

- شالكه يحاول أن يشكل شيء من الخطورة لكنه يعجز عن ذلك ومن الواضح أن لياقة لاعبيه ليست في الموعد.

- هدف د 63 غيريرو يضيف الرابع لفريقه والثاني له شخصياً، بعد اختراق رائع في الوسط وتبادل أروع مع نجم المباراة هالاند.

- انخفض إيقاع اللعب بعد الهدف الثالث، شالكه يبحث عن لملمة صفوفه لكن دورتموند بعناصره المميزة يحدث فارقاً كبيراً.

- هدف ثالث لدورتموند، د 48 هازارد يسجل مع بداية الشوط الثاني من تسديدة قوية بعد مرتدة منظمة وسريعة لأصحاب الأرض.

- نهاية الشوط الأول بتقدم صريح؛ أداءً ونتيجة لصاحب الديار دورتموند 2-0,

- هدف د 45 البرتغالي رافاييل غيريرو يضاعف النتيجة من تسديدة جانبية، بعدما أخطأ حارس شالكه بإبعاد الكرة بضغط من هالاند، فوصلت لمحمود داوود الذي مرر لهالاند نفسه فقدم الأخير كرة رائعة لغريرو الذي سدد بدقة وقوة.

- هدف د 29 هالاند يسجل هدف المباراة الأول لصالح دورتموند بعد هجمة رائعة مررها بالكعب جوليان براندت إلى البلجيكي ثورغن هازارد الذي مرر باتقان للنجم النرويجي.

- د 26 أخطر فرص شالكه كانت من الكابتن الإيطالي

- د 24 هالاند يسدد كرة تصيب الشباك من الخارج.

- د 23 حكيمي بدوره يسدد حرة مباشرة ذهبت من الحائط إلى الركنية.

- دورتموند منظّم كما ينبغي، لكن لاعبوه يتناقلون الكرة بشيء من التسرع، لا شك أن قلة التدريبات في الفترة الأخيرة وعدم حضور الجماهير والأوضاع الغريبة التي فرضها فيروس كورونا تؤثر كثيراً على رونق ديربي الرور.

- د13 أشرف حكيمي يتقدم ويرسل كرة عرضية خطيرة للغاية، أبعدها دفاع الأزرق الملكي، دورتموند يقترب من الهدف.

- د07 حرة مباشرة لشالكه تصيب جدار الصفر الدفاعي.

- د 05 نجم دورتموند هالاند يتوغل ويشكل خطورة مبكرة على مرمى شالكه، لكن حارس الأخير ماركوس سوبيرت يسبقه للكرة.

- الحكم الدولي دينيز أيتيكن ووسط أجواء غير مألوفة في ملعب سيغنال إيدونا بارك يطلق صافرة البداية المنتظرة.

- ستكون هذه المباراة الدربي 180 بين الفريقين. بوروسيا دورتموند فاز واحدة فقط من آخر 8 مواجهات (2-1 في شالكه في ديسمبر 2018). آخر دربي في دورتموند انتهى بفوز شالكه 4-2.