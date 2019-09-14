وسجل الإسباني باكو ألكاسير (28) وماركو رويس (50 و90) والبرتغالي رافايل غيريرو (83) الأهداف.

وعوض دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، بسرعة خسارته المفاجئة أمام أونيون برلين الوافد الجديد إلى دوري الأضواء، في المرحلة الثالثة، وحقق فوزاً مستحقاً كان في أمس الحاجة إليه وجه عبره إنذاراً لبرشلونة ضيفه الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهو الفوز الثالث لدورتموند هذا الموسم فرفع رصيده إلى تسع نقاط فانتزع الصدارة بفارق الأهداف مؤقتاً من لايبزيغ الذي يخوض لاحقاً القمة الثانية في المرحلة أمام ضيفه بايرن ميونيخ بطل المواسم السبعة الأخيرة، فيما مني ليفركوزن بخسارته الأولى هذا الموسم فتجمد رصيده عند سبع نقاط وتراجع من المركز الرابع إلى السادس.

أحداث المباراة

وضغط الفريقان عالياً منذ البداية وتبادل الهجمات دون خطوة على المرميين قبل أن ينقذ حارس المرمى الدولي الفنلندي لوكاس هراديسكي باير ليفركوزن من هدف محقق بتصديه لتسديدتين من مسافة قريبة لرويس ويوليان براندت (24).

ونجح دورتموند في افتتاح التسجيل عندما رفع الدولي المغربي أشرف حكيمي كرة من الجهة اليمنى تابعها ألكاسير بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (28).

وهو الهدف الخامس لألكاسير هذا الموسم فلحق بمهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر.

وعزز دورتموند تقدمه مطلع الشوط الثاني عندما تلقى الإنكليزي جايدون سانشو كرة في الجهة اليمنى مررها عرضية زاحفة تركها ألكاسير بتمويه جسدي لرويس القادم من الخلف فتابعها بيمناه زاحفة على يمين الحارس (50).

ووجه المدافع الأيسر غيريرو الضربة القاضية لباير ليفركوزن بتسجيله الهدف الثالث عندما استغل كرة مرتدة من الحارس هراديسكي إثر تمريرة عرضية لسانشو فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (83)، قبل أن يختم رويس المهرجان بهدف رابع بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من البديل الدنماركي ياكوب برون لارسن (90).

واستغل بوروسيا مونشنغلادباخ خسارة باير ليفركوزن وصعد إلى المركز الخامس بفوزه الثمين على مضيفه كولن بهدف وحيد سجله الفرنسي الحسن بليا في الدقيقة 14.

ثلاث ركلات جزاء

وحقق فيردر بريمن فوزاً ثميناً على حساب مضيفه يونيون برلين 2-1 في مباراة شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء.

وكان فيردر بريمن البادئ بالتسجيل عبر الهولندي دافي كلاسن في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وأدرك أونيون برلين التعادل من ركلة جزاء أيضا انبرى لها السويدي سيباستيان أندرسون بنجاح (14)، قبل أن يحصل فيردر بريمن على ركلة جزاء في الشوط الثاني انبرى لها كلاسن لكنها ارتدت من القائم الأيسر وتابعها نيكلاس فولكروغ برأسه داخل المرمى (55).

وحقق أوغسبورغ فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على ضيفه إينتراخت فرانكفورت بهدفين لماركو ريختر (36) وفلوريان نايدرليخنر (43) مقابل هدف للبرتغالي غونسالو باسيينسيا (73).

وتخلص ماينتس من المركز الأخير بفوزه على ضيفه هرتا برلين بهدفين للسويدي روبن كايسون (40) والهولندي جيريمياه جوستي (88) مقابل هدف للصربي ماركو غروييتش (83).

وأوقف ماينتس مسلسل ثلاث هزائم متتالية ليكسب ثلاث نقاط مكنته من الارتقاء الى المركز 16، تاركا المركز الأخير لهرتا برلين برصيد نقطة واحدة.

