وبهذا الفوز تقدم دورتموند للمركز الرابع برصيد 19 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن فرايبورغ الثالث الفائز على فيردر بريمن المنقوص 2-0.

وحسم دورتموند اللقاء لصالحه في الشوط الأوّل بتسجيله ثلاثة أهداف عبر الانكليزي جود بيلينغهام (2) ونيكلاس سولي (13) والأميركي جيوفاني رينا (44)، قبل أن يضيف بيلينغهام الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه في الشوط الثاني (53)، ليختتم ابن الـ 17 عاماً يوسوفا موكوكو المهرجان التهديفي بتسجيله الخامس (72).

وعاد دورتموند الذي ما زال يفتقد لجهود ماركو رويس المصاب إلى سكة الانتصارات التي غاب عنها في المباريات الثلاث الماضية، إذ تعادل مع بايرن 2-2 وخسر أمام كولن 2-3 وأونيون برلين 0-2، علماً أن النادي "الأصفر والأسود" حقق سلسلة من 3 مباريات من دون فوز في الدوري للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2021.

وينتظر دورتموند مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي الانكليزي في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ضمن سعيه لتأمين بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بمواجهة ضيفه متصدر المجموعة السابعة.

وحافظ فرايبورغ على مركزه الثالث بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 2-0.

أكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماركو فريدل في الدقيقة الرابعة عشرة، وافتتح لوكاس كوبلر التسجيل لمصلحة فرايبورغ بحلول الدقيقة السادسة والخمسين.

فيما أمّن الإيطالي فينتشينتسو غريفو انتصار المضيف بهدف ثان من علامة الجزاء في الدقيقة الثمانين.

وانتهت مواجهة أوغسبورغ مع ضيفه لايبزيغ بالتعادل 3-3، وكذلك باير ليفركوزن وضيفه فولفسبورغ 2-2.

