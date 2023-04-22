نجح بوروسيا دورتموند في تجاوز ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة كبيرة 4-0 اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

وصعد دورتموند إلى صدارة المسابقة مستفيداً من تعثر منافسه بايرن ميونيخ أمام ماينتس اليوم السبت1-3.

وتناوب على رباعية دروتموند كل من الإنكليزي بيلينغهام (19) والهولندي مالين (24 و66) وهوملز (41).

وضرب دورتموند أكثر من عصفور بحجر واحد بعدما تصدر المسابقة وعاد إلى سكة الانتصارات كما حقق أكبر فوز له منذ قرابة شهر من الآن بجميع المسابقات.

ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ بينما تجمد رصيد الخاسر عند 42 نقطة في المركز التاسع.