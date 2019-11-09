على معقل "أليانز أرينا"، حقق مدرب بايرن ميونيخ المؤقت هانزي فليك أفضل بداية له في الدوري الألماني بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش حيث استعرض "البافاري" تحت قيادته أمام دورتموند براعية دشنها نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بثنائية (17 و76) وسيرج غنابري (47) وماتس هوملز مدافع دورتموند من خطأ في مرمى فريقه (80).

ونفض بايرن، حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، غبار الخسارة القاسية امام اينتراخت فرانكفورت 1-5 والتي دفع ثمنها كوفاتش، ليرفع رصيده الى 21 نقطة بالتساوي مع لايبزيغ الثاني والفائز على مضيفه هرتا برلين 4-2، ونقطة عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر والذي يستقبل فيردر بريمن الاحد.

وكالعادة قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن الى الفوز بتسجيله هدفي التقدم برأسية جميلة والثالث بحرفنة، ليصبح اول لاعب في تاريخ الدوري يسجل في اول 11 مباراة من الموسم، رافعا رصيده الى 16 هدفا ويحطم رقم "مدفعجي" بايرن السابق غيرد مولر في موسم 1969.

بدوره، فشل بوروسيا دورتموند في تعميق جراح بايرن، ومني بخسارته الثانية هذا الموسم بعد الاولى ضد اونيون برلين 1-3 في المرحلة الثالثة، والسادسة تواليا على ارض بايرن في "كلاسيكر" الكرة الالمانية.

وكان دورتموند قد حقق عودة رائعة أمام إنتر ميلان الإيطالي الثلاثاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما قلب تخلفه بثنائية نظيفة في الشوط الأول إلى فوز بالثلاثة بينها ثنائية للمدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وعجز الفريق "الاصفر والاسود" في الثأر من غريمه البافاري الذي كان سحقه بخماسية نظيفة في نسيان/أبريل الماضي في طريقه للفوز بلقب الدوري المحلي بفارق نقطتين عنه، على الرغم من ان دورتموند رد الصاع لمنافسه بفوزه عليه 2-صفر على ملعبه في "إيدونا بارك" في الكأس السوبر الالمانية في آب/ أغسطس الماضي.

واستعاد دورتموند جهود لاعبه الانكليزي الشاب جايدون سانشو الذي تعرض لاصابة في الفخذ أمام إنتر، لكنه خرج قبل نهاية الشوط الاول بسبب اصابة، فيما جلس قائده ماركوس رويس على مقاعد البدلاء لتعافيه من اصابة في الكاحل، على غرار الاسباني باكو الكاسير.

بدوره، كان فليك قد داوى الجراح المحلية بفوز قاري في مهمته الأولى بالفوز على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-صفر الأربعاء في دوري أبطال أوروبا وبالتالي تأهله إلى ثمن النهائي.

وافتقد بايرن جهود نيكلاس زوليه والفرنسي لوكاس هرنانديز للاصابة وجيروم بواتنغ للايقاف، ما دفع فليك الى إعادة لاعب الوسط الاسباني خافي مارتينيز والمدافع الأيسر النمسوي دافيد ألابا لشغل مركزي قطب الدفاع، إلى جانب المدافعين الكندي ألفونسو ديفيس والفرنسي بنجامان بافار.



هيمنة كاسحة

دفع فليك أمام ضيفه دورتموند بنفس تشكيلة مواجهة أولمبياكوس وترك لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا والنجم البرازيلي كوتينيو على مقاعد البدلاء.

ومن مجهود فردي جميل على الجهة اليمنى من بافار وصلت عرضيته إلى ليفاندوفسكي تابعها بحرفية عالية من مسافة قريبة في شباك الحارس السويسري رومان بوركي (17).

واستحق بايرن تقدمه بعد سيطرته على مكامن الشوط الاول. وفي الثاني، بكر بتعزيز النتيجة من مرتدة خاطفة وصلت الى الدولي سيرج غنابري لعبها بيسراه في المرمى شبه الخالي (46)، اكدها الحكم بعد تقنية الفيديو "VAR".

أهدر ليفاندوفسكي فرصة سانحة بالقرب من نقطة الجزاء (59)، قبل أن يرد ألكاسير بأخرى سهلة (69). لكن توماس مولر لعب كرة على المسطرة إلى ليفاندوفسكي المندفع سجلها منفرداً (76)، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً.

ومن عرضية للكرواتي البديل إيفان بيريشيتش حاول قلب الدفاع المخضرم ماتس هوملز إبعادها قبل أن تهز شباكه عن طريق الخطأ (79).



فيرنر يمنح لايبزيغ الوصافة

من جهة أخرى، قاد المهاجم الدولي تيمو فيرنر فريقه لايبزيغ إلى احتلال مركز الوصافة بفوزه على مضيفه هرتا برلين 4-2.

وسجّل فيرنر هدفين (38 من ركلة جزاء و90+1) في مباراة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف في آخر أربع دقائق.

ويتميز لايبزيغ بقيادة المدرب الشاب يوليان ناغلسمان بالهجوم الأقوى في البوندسليغا (29)، وقد سجل 20 هدفاً في آخر أربع مباريات في مختلف المسابقات.

وإلى هدفي فيرنر، سجل النمساوي مارسيل سابيتسر (45+1) والسلوفيني كيفن كامبل (86) هدفي لايبزيغ ثالث الموسم الماضي، فيما سجّل للخاسر مكسيميليان ميتلشتادت (23) ودافي سيلكي (90+2)، على الملعب الأولمبي حيث تم الاحتفال بذكرى 30 سنة على هدم جدار برلين.

وقال كامبل: "كرة القدم تصبح أكثر سهولة عندما تخوض سلسلة كهذه. نلعب بثقة كبيرة يجب أن نحافظ عليها بعد فترة التوقف الدولي".

وتقدّم شالكه ثلاث مرات على ضيفه فورتونا دوسلدورف، لكن المهاجم المخضرم روفين هينينغز (62 من ركلة جزاء و74 و85) كان يعادله في كل مرة، لتنتهي المباراة 3-3 ويعجز شالكه عن رفع رصيده إلى 21 نقطة بالتساوي مع لايبزيغ.

وسجل للفريق الأزرق الذي يبرز في صفوفه راهناً لاعب الوسط المغربي أمين حارث، الجناح دانيال كاليغيوري (33)، قلب الدفاع التركي الشاب أوزان كاباك (67) ولاعب الوسط سوات سردار (79).

وقال هينينغز بطل المباراة: "لا يمكن أن تكون الأمور أفضل من ذلك. لا يحصل هذا الأمر كل يوم، على الأقل بالنسبة لي. الأهم أننا أخذنا شيئاً معنا (نقطة)، خصوصاً وأننا نواجه بايرن بعد أسبوعين".

وتابع أونيون برلين الصاعد انتفاضته الجميلة محققاً فوه الثالث في أربع مباريات على حساب مضيفه ماينتس السادس عشر 3-2.

وسجّل لفريق العاصمة الذي ارتقى إلى المركز الحادي عشر دانيال بروزينسكي (30 خطأ في مرمى فريقه) والسويدي سيباستيان اندرسون (45+3 و51)، وللخاسر النمساوي كريم أونيسيوو (81) وبروزينسكي (90+4).

كما حقق أوغسبورغ فوزه الأول في سبع مباريات على أرض بادربورن متذيل الترتيب بهدف فيليب ماكس (41).