حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا معنوياً اليوم السبت على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ لينهي الدوري الألماني في المركز الثاني.

وكان دورتموند يمني النفس بالتتويج بأول لقب منذ 2012 لكن فوزه كان مقروناً بشرط خسارة بايرن امام فرانكفورت في نفس الوقت الأمر الذي لم يتحقق إذ فاز البافاري بسهولة في وداعية روبن وريبيري لأليانز أرينا.

سجل الأهداف سانشو (45) وماركو رويس (55).

وأخفق غلادباخ في حجز مقعد لدوري الأبطال الموسم القادم إذ بخسارته تخلى عن المركز الرابع لصالح باير ليفركوزن الذي أسقط هيرتا خارج أرضه 5-1.

وسيلعب غلادباخ في الدوري الأوروبي الموسم الماضي بإنهائه الموسم خامساً.

أما ليفركوزن فحجز مقعده في الجولة الاخيرة لدوري الأبطال بفضل كاي هافيرتز (28) والأرجنتيني لوكاس الاريو "هاتريك" (38 و72 و88) وجوليان براند (54).

وسحق فولفسبورغ ضيفه اوغسبورغ 8-1 لينهي الموسم سادسا ويتأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم القادم.

وأخفق هوفنهايم في إنهاء الموسم سابعاً بخسارته خارج أرضه أمام ماينز 2-4، ليفتح المجال أمام فرانكفورت في الحلول سابعاً رغم خسارته الكبيرة امام بايرن ميونيخ 1-5، وبالتالي المشاركة في الدوري الأوروبي.

وفي الجولة الأخيرة تغلب فيردر بريمن على ضيفه لايبزيغ 2-1. وكان لايبزيغ أنهى الدوري في المركز الثالث وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. أما بريمن فأنهى الموسم ثامناً.

وتغلب فرايبورغ على نورنبرغ الذي هبط في وقت سابق 5-1.

كما تعادل شالكه مع شتوتغارت الذي هبط إلى الثانية سلباً. كما خسر هانوفر 96 الهابط بدوره أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف 1-2.

مباراة دورتموند وغلادباخ - أبرز اللحظات

نهاية المباراة بفوز معنوي لا يقدم ولا يؤخر لدورتموند وكذلك حلت الخيبة على غلادباخ الذي خرج من منافسات الأبطال ليشارك في الدوري الأوروبي بحلوله خامساً في الدوري مع ختامه.

د75- المباراة تسير بسيطرة من دورتموند لكن دون فرص خطرة لأي منهما خصوصا أن الأنباء تأتي من اليانز ارينا حيث يسيطر بايرن على مباراته مع فرانكفورت.

د55- غلادباخ 0-2 دورتموند | جملة كروية جماعية متقنة من دورتموند بدأت في منتصف الميدان، وصلت خلالها الكرة إلى ماركو رويس فأودعها الشباك مسجلاً هدفه السابع عشر في الدوري هذا الموسم.

نهاية الشوط الاول بتقدم دورتموند وهي نتيجة معنوية فقط كون بايرن ميونيخ متقدم في الوقت نفسه بهدف على فرانكفورت. في حين تعني النتيجة أيضاً إن بقت على ما هي عليه إخفاق غلادباخ في حجز بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

د45- غلادباخ 0-1 دورتموند | شهد الهدف العودة للفيديو للتأكد من صحته بعدما بدا أن كرة رويس خرجت من الملعب قبل لعبه للعرضية، وبعد بضع دقائق أكد الحكم مانويل غرافي على صحة الهدف.

د45- غلادباخ 0-1 دورتموند | هدف التقدم لفريق دورتموند عبر سانشو إالذي وصلته الكرة من عرضية ماركو رويس التي أبعدها الحارس سومر لتصل إلى الإنكليزي الذي سجل هدفه الثاني عشر هذا الموسم.

في هذه الأثناء يتقدم باير ليفركوزن على مضيفه هيرتا بهدف، ما يعني تقدم الأول للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 58 نقطة في حين تراجع غلادباخ بهذه النتيجة إلى المركز الخامس برصيد 56 نقطة وهو مطالب بافتتاح التسجيل للعودة رابعاً.

د20- دورتموند يحاول جاهداً تسجيل التقدم دون صناعة أي فرصة خطيرة لحينه، ولعل الانباء عن تقدم بايرن بهدف في هذه الأثناء على فرانكفورت قد ألقت بظلها على اللاعبين.

د11- أول فرصة خطرة في اللقاء حين سدد الغيني ابراهيما تراوري كرة يسارية بعيدة مقوسة اصطدت في العارضة في الوقت الذي اكتفى حارس دورتموند بالمشاهدة.

د10 - لا جديد ولا فرص في اللقاء وسط محاولات متبادلة تتكسر عند حدود منطقتي الجزاء.

تشكيلة مونشنغلادباخ الرسمية

تشكيلة دورتموند الرسمية

تتابعون معنا هنا التغطية المباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند ومونشنغلادباخ في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الالماني حيث يملك الفريق الأصفر والأسود فرصة التتويج في حالة خسارة بايرن ميونيخ أمام فرانكفورت في نفس التوقيت، في حين يلعب غلادباخ لانتزاع بطاقة إلى دوري أبطال أوروبا وهو يتنافس بشكل أساسي مع باير ليفركوزن على المركز الرابع.