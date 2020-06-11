دورتموند متشبّث بخدمات حكيمي ولكن... June 11, 2020 23:16 0:19 دقيقة أعلن المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند مايكل تسورك أن الظهير المغربي أشرف حكيمي سيعود إلى فريقه الأصلي ريال مدريد بعد نهاية الموسم، مضيفا أنهم يرغبون في استمرار حكيمي مع الفريق الموسم المقبل. أشرف حكيمي -آخر الفيديوهات 11:24 دقيقة موجز الأخبار 3:37 دقيقة إشبيلية يتجاوز عقبة ريال بيتيس بنجاح 0:19 دقيقة دورتموند متشبّث بخدمات حكيمي ولكن... 0:34 دقيقة دي يونغ: " برشلونة سيظهر بوجه مغاير" 0:32 دقيقة إبعاد سيميدو من تدريبات برشلونة ! 0:55 دقيقة "فيفا" يجيز تمديد فترة الانتقالات ! 26:27 دقيقة لقاء مباشر يجريه باسل طبال مع ميغيل أنخيل دياز 0:53 دقيقة رابطة الـ"ليغا" تحذّر اللاعبين ! 0:48 دقيقة عودة مرتقبة للدوري المكسيكي 2:31 دقيقة عجلة الدوري التركي تعود للدوران